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Dünya

Ünlü oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu

Güney Kore yapımı Oscar ödüllü 'Parazit' filminin oyuncusu Lee Sun-kyun, aracında ölü bulundu. Polis, intihar şüphesiyle inceleme başlattı.

IHA27 Aralık 2023 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
Ünlü oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu
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Oscar ödülü kazanan 2019 Güney Kore yapımı "Parazit" filminin 48 yaşındaki oyuncusu Lee Sun-kyun'un aracında ölü bulunduğu bildirildi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, menajerinin Lee'nin arkasında intihar mektubuna benzer bir not bırakarak evden ayrıldığını bildirmesi üzerine harekete geçen polis, yerel saatle 10.30 sıralarında Seul'ün merkezindeki Waryong Park yakınlarındaki bir arabanın içinde 40'lı yaşlarında erkek cesedine ulaştı. Yapılan incelemede şahsın Lee olduğu belirlenirken, araçta tüter halde briket kömür parçaları bulundu. Lee'nin cansız bedeni Seul Ulusal Üniversite Hastanesi'ne götürülürken, polis intihar şüphesiyle inceleme başlattı.

HAKKINDA UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLÜYORDU

Seul'ün Gangnam semtindeki lüks bir barda çalışan bir kadının evinde yasadışı uyuşturucu maddeler kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Lee, birçok kez polis tarafından sorgulanmıştı. Son olarak geçtiğimiz cumartesi günü ifade veren Lee'nin sorgusunun 19 saat sürdüğü kamuoyuna yansımıştı. Daha önce polis ve Ulusal Adli Tıp Servisi tarafından yapılan uyuşturucu testleri negatif sonuç veren Lee, 28 Ekim'deki ilk sorgusunda "büyük hayal kırıklığına neden olduğu" için özür dileyerek, "Şu anda büyük acı çeken ailem için üzgünüm" ifadelerini kullanmıştı. Kandırıldığını ve kullandığı şeyin uyuşturucu olduğunu bilmediğini iddia eden Lee, masum olduğunu savunmuştu. Uyuşturucu kullanma iddialarının ardından ünlü oyuncunun birçok projesi iptal edilmişti.

Güney Kore'nin en iyi okullarından biri olarak kabul edilen Ulusal Sanat Üniversitesi'nden mezun olan Lee Sun-kyun, 2020 yılında Oscar ödülü kazanan "Parazit" filmi ile geniş kitlelere adını duyurmuştu.

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