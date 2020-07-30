İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2020 Perşembe / 9 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9789
  • EURO
    8,2387
  • ALTIN
    438.847
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ünlü oyuncu Seth Rogen: Hayatım boyunca İsrail'le ilgili yalanlarla beslendim
Dünya

Ünlü oyuncu Seth Rogen: Hayatım boyunca İsrail'le ilgili yalanlarla beslendim

Kanadalı Yahudi aktör Seth Rogen, Filistin topraklarının işgalini eleştirerek 'Yahudi devletinin Filistinlilere ait topraklar üzerinde kurulduğu görmezden gelinir. Yahudi gençlere Filistin topraklarında yaşayan birileri olduğunu söylemezler. İsrailli gençleri gerçeğe dahil etmezler. Hayatım boyunca İsrail'le ilgili yalanlarla beslendim.' ifadelerini kullandı.

AA30 Temmuz 2020 Perşembe 15:57 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 15:57
ABONE OL

Rogen, WTFPod'da komedyen Marc Maron'un programına konuk oldu.

Programda Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline ilişkin açıklamalarda bulunan Rogen, Yahudi devletinin, Filistinlilerin her zaman yaşadığı topraklar üzerinde kurulduğu gerçeğinin saklandığına dikkati çekerek İsrail'de yaşamayı hiçbir zaman düşünmediğini söyledi.

Çocukluğunu ve gençliğini Kanada'nın Vancouver eyaletindeki Yahudi okullarında ve kamplarında geçiren Seth Rogen, Yahudi gençlerinin İsrail'e ilişkin gerçek olmayan bilgilerle büyütüldüğünü vurgulayarak "İsrailli gençlere Filistin topraklarında yaşayan birileri olduğunu asla söylemezler. Sanki orada devamlı Yahudiler yaşıyormuş gibi davranırlar. Yahudi gençleri gerçeğe dahil etmezler." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin de bir Yahudi olarak hayatı boyunca İsrail'le ilgili yalanlarla beslendiğinin altını çizen Rogen, "Babam çocukken 'Herkes Yahudilerden nefret ediyor. Bunun farkında ol' diye öğütlerdi. Ve dürüst olmak gerekirse genç yaşlardan itibaren bunu bana aşıladıkları için memnunum çünkü eğer böyle olmasaydı, sürekli Yahudilerden nefret edildiğini gördükçe ben de şaşırırdım." şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.