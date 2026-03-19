Ünlü profesörden ülkesine Hürmüz uyarısı: Çanakkale Savaşı'na benzer

University of Chicago'da görev yapan Amerikalı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. John Mearsheimer, YouTube yayınlarıyla bilinen Andrew Napolitano'nun programına konuk oldu. Mearsheimer programda, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar ile Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Amerikalı Prof. Dr. John Mearsheimer, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na asker çıkarma girişiminin, tarihteki Çanakkale Savaşı'na benzer şekilde büyük bir çıkmaza dönüşebileceğini savundu.

Bu tür bir operasyonun, Coğrafi ve lojistik zorluklar nedeniyle hızlı başarı getirmesinin zor olduğunu belirten Mearsheimer, ABD'nin askeri ve siyasi açıdan ağır maliyetlerle karşılaşabileceğini vurguladı. ABD'li profesör "İkinci Çanakkale Savaşı" diye nitelediği böyle bir senaryonun hem bölgesel hem de küresel ölçekte istikrarsızlığı artırabileceği uyarısında bulundu.

Andrew Napolitano (solda), Amerikalı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. John Mearsheimer (sağda)

ABD, İSRAİL'İN ZORUYLA SAVAŞIN İÇİNE ÇEKİLDİ

Mearsheimer, ABD'nin İran'la savaşa girmesinin ulusal çıkarla açıklanamayacağını belirterek, "Bu savaş İsrail için yürütülüyor. Amerika'nın İran'a karşı savaşmak için herhangi bir ulusal çıkarı yoktu." dedi. Trump yönetiminin bu savaşa sürüklendiğini dikkat çeken Amerikalı profesör, "Elde çok sayıda veri var. Başkan Trump, İsrail ve ABD içindeki İsrail yanlısı çevreler tarafından bu savaşa çekildi." deklinde konuştu.

ABD'YE KAPILARI KAPATTILAR

Savaşın sahadaki gidişatı ve ABD'nin savaştaki pozisyonunu değerlendiren Mearsheimer, "Bu savaş çok kötü gidiyor. Tanıdığım hemen hiç kimse bu savaşı nasıl kazanacağımızı açıklayamıyor." dedi.

Avrupa ülkelerinin ve diğer müttefiklerin savaşa mesafeli durduğunu belirten Mearsheimer, bu savaşın zaten kaybedileceğinin düşünüldüğünü ve bu yüzden kimsenin dahil olmak istemediğini dile getirdi.

