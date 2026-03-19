Ünlü profesörden ülkesine Hürmüz uyarısı: Çanakkale Savaşı'na benzer

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile soykırımlarla gündemde olan İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar 20'nci gününe girerken, Amerikalı Prof. Dr. John Mearsheimer katıldığı canlı yayında Washington'ın Hürmüz Boğazı planlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin, İsrail'in zorladığı bir savaşın içine çekildiğini belirten Mearsheimer, Washington yönetiminin Hürmüz'e asker çıkarma ihtimalinin, Çanakkale Savaşı'nda olduğu gibi ağır bir çıkmaza sürüklenebileceğini öne sürdü. Amerikalı akademisyen, bu senaryonun 'İkinci bir Çanakkale'ye dönüşebileceği mesajını verdi.

METE ALİ MAVİŞ19 Mart 2026 Perşembe 13:42 - Güncelleme:
University of Chicago'da görev yapan Amerikalı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. John Mearsheimer, YouTube yayınlarıyla bilinen Andrew Napolitano'nun programına konuk oldu. Mearsheimer programda, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar ile Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Amerikalı Prof. Dr. John Mearsheimer, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na asker çıkarma girişiminin, tarihteki Çanakkale Savaşı'na benzer şekilde büyük bir çıkmaza dönüşebileceğini savundu.

Bu tür bir operasyonun, Coğrafi ve lojistik zorluklar nedeniyle hızlı başarı getirmesinin zor olduğunu belirten Mearsheimer, ABD'nin askeri ve siyasi açıdan ağır maliyetlerle karşılaşabileceğini vurguladı. ABD'li profesör "İkinci Çanakkale Savaşı" diye nitelediği böyle bir senaryonun hem bölgesel hem de küresel ölçekte istikrarsızlığı artırabileceği uyarısında bulundu.

Andrew Napolitano (solda), Amerikalı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. John Mearsheimer (sağda)

ABD, İSRAİL'İN ZORUYLA SAVAŞIN İÇİNE ÇEKİLDİ

Mearsheimer, ABD'nin İran'la savaşa girmesinin ulusal çıkarla açıklanamayacağını belirterek, "Bu savaş İsrail için yürütülüyor. Amerika'nın İran'a karşı savaşmak için herhangi bir ulusal çıkarı yoktu." dedi. Trump yönetiminin bu savaşa sürüklendiğini dikkat çeken Amerikalı profesör, "Elde çok sayıda veri var. Başkan Trump, İsrail ve ABD içindeki İsrail yanlısı çevreler tarafından bu savaşa çekildi." deklinde konuştu.

ABD'YE KAPILARI KAPATTILAR

Savaşın sahadaki gidişatı ve ABD'nin savaştaki pozisyonunu değerlendiren Mearsheimer, "Bu savaş çok kötü gidiyor. Tanıdığım hemen hiç kimse bu savaşı nasıl kazanacağımızı açıklayamıyor." dedi.

Avrupa ülkelerinin ve diğer müttefiklerin savaşa mesafeli durduğunu belirten Mearsheimer, bu savaşın zaten kaybedileceğinin düşünüldüğünü ve bu yüzden kimsenin dahil olmak istemediğini dile getirdi.

İran'dan dünyayı sarsacak Hürmüz kararı

Riyad'da 12 ülkeden İran'a ortak çağrı: Saldırıları durdur, milis desteğini kes

Trump'tan itiraf ve tehdit

