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Dünya

Ünlü şarkıcı kendi şehrini kuruyor!

Ünlü şarkıcı Akon, yeni fütüristik şehir projesini Uganda'da başlatacak. Projenin 2036 yılında tamamlanacağını belirten Akon, bu şehirde yaşayanların kripto para 'Akoin' kullanacağını ifade etti.

AA06 Nisan 2021 Salı 09:36 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 09:36
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Senegal asıllı ünlü şarkıcı Akon, Senegal'den sonra Uganda'da da fütüristik şehir projesini başlatacağını duyurdu.

NBS televizyonunun haberine göre, başkent Kampala'da basına açıklamalarda bulunan Akon, hükümetin kendisine vereceği 260 hektarlık arazide başka bir "Akon şehri" kuracağını açıkladı.

Projenin 2036 yılında tamamlanacağını belirten Akon, bu şehirde yaşayanların kripto para "Akoin" kullanacağını ifade etti.

Akon, projeyle Uganda'nın güzelliğini tüm dünyaya gösterme fırsatı elde edeceklerini söyledi.

Şarkıcı, Eylül 2020'de yaptığı tanıtımda Senegal'deki 850 hektarlık arazide gerçekleştirilecek 6 milyar dolarlık projeye 2021'de başlanacağını ilan etmişti.

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