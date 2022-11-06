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Dünya

Ünlü şarkıcı küvette ölü bulundu

ABD'li ünlü oyuncu ve şarkıcı Aaron Carter, California'daki evinin küvetinde ölü bulundu.

IHA6 Kasım 2022 Pazar 11:11 - Güncelleme:
Ünlü şarkıcı küvette ölü bulundu
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Backstreet Boys grubunun üyesi Nick Carter'ın kardeşi olan 34 yaşındaki Aaron Carter, California'daki evinin küvetinde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Los Angeles Şerif Departmanı tarafından Carter'ın hayatını kaybettiği doğrulandı.

"TALİHSİZ GERÇEĞİ KABUL ETME SÜRECİNDEYİZ"

Carter'ın nişanlısı Melanie Martin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Nişanlım Aaron Carter hayatını kaybetti. Aaron'ı tüm kalbimle seviyorum. Lütfen, çok sevdiğimiz birinin kaybıyla karşı karşıya kaldığımız böyle bir günde ailemizin mahremiyetine saygı gösterin. Halen, bu talihsiz gerçeği kabul etme sürecindeyiz. Düşünceleriniz ve dualarınız bizler için çok değerli" dedi.

Müzik kariyerine henüz 1997'de 9 yaşındayken yayınladığı ilk albümüyle başlayan Aaron Carter'ın uzun yıllardır uyuşturucu problemiyle boğuştuğu öğrenildi. Genç şarkıcının trajik ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

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