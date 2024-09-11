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Dünya

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, ABD başkanlık seçiminde destekleyeceği adayı açıkladı

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ABD başkanlık seçiminde destekleyeceği adayı açıkladı.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 09:12 - Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Taylor Swift, ABD başkanlık seçiminde destekleyeceği adayı açıkladı
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Swift, seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Harris'in ilk canlı yayın tartışmasının ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı seçiminde oyunu Kamala Harris ve yardımcısı olarak aday gösterdiği Tim Walz'den yana kullanacağını ifade eden Swift, Harris'in "mücadelesinden yana olduğunu" belirtti.

Swift, "Bu ülkede kaosla değil sükunetle yönetilirsek çok daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

TRUMP, SWİFT'İN DESTEĞİNİ ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Trump, sanatçının yapay zekayla oluşturulmuş fotoğrafını paylaşarak desteğini aldığını öne sürmesinin ardından Harris'i desteklediğini kamuoyuyla paylaşma kararı aldığını belirten Swift, yapay zekanın tehlikelerine işaret etti.

Öte yandan Swift'in kedisiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Harris'e desteğini duyurması, Trump'ın başkan yardımcısı adayı James David Vance'in "Bu ülkeyi çocuğu olmayan kedi sahibi kadınlar yönetiyor." ifadelerine gönderme olarak yorumlandı.

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