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Dünya

Ünlü şekerleme devinde uyuşturucu skandalı... Paketler piyasadan toplatıldı

Dünyaca ünlü şekerleme zinciri Haribo'nun Hollanda'da satılan paketlerinde esrar bulundu. Haribo, ülkedeki tüm stokların tedbir amacıyla toplatıldığını açıkladı.

HABER MERKEZİ30 Mayıs 2025 Cuma 09:40 - Güncelleme:
Ünlü şekerleme devinde uyuşturucu skandalı... Paketler piyasadan toplatıldı
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Hollanda'da satılan şekerleme paketinde uyuşturucuya rastlandı. Ünlü şekerleme zinciri Haribo, skandalın ardından ürünleri toplatma kararı aldı.

Hollanda basınında yer alan habere göre, bazı kişiler, Haribo'ya ait 1 kilogramlık 'Happy Cola F!ZZ' ürününden yedikten sonra kendilerini kötü hissetmeye başladı.

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu'nun, SBS6 televizyonuna yaptığı açıklamada, "paketten alınan örneklerden esrar çıktığı" bilgisine yer verildi.

Haribo Sözcüsü'nün BBC'ye yaptığı açıklamada polisle işbirliğinde bulunduklarını söylerken, polis ekipleri de uyuşturucunun şekerlemeye nasıl bulaştığını araştırmaya başladı.

Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu, üç paketten esrar çıktığını fakat önlem olarak tüm ürünlerin geri piyasadan toplatıldığını açıkladı.

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