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Ünlü sosyolog Immanuel Wallerstein hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü sosyolog Immanuel Wallerstein 89 yaşında hayatını kaybetti.

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Dünya sistemleri analizi ile bilinen sosyolog Immanuel Wallerstein 89 yaşında hayatını kaybetti.

Immanuel Wallerstein kimdir?

28 Eylül 1930'da Amerika'nın New York kentinde dünyaya gelen Immanuel Wallerstein, 1951 yılında Colombia Üniversitesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede 1954 yılında master ve 1959 yılında doktora yaptı. Columbia’nın Sosyoloji bölümünde (1958-71) ve McGill Üniversitesi’nde sosyoloji okuttu (1971-76). 1976’dan bu yana, New York Üniversitesi’nin Binghamton’daki bölümünde “seçkin sosyoloji profesörü” ve aynı yerdeki “Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Systems, and Civilizations” adlı enstitünün müdürlüğünü yaptı.

Uluslararası Afrika Enstitüsü’nün altı yıl (1978-84) İdare Heyeti üyeliğini yapan Wallerstein, 1975 yılında Sorokin ödülüne layık görüldü. Review dergisinin 1977’den bu yana editörlüğünü yapan yazarın, ortak çalışmalar dışında yayımlanmış eserleri şunlardır: Tarihsel Kapitalizm, Güncel Yorumlar, Ütopistik ya da 21. Yüzyılın Tarihsel Seçimleri, Bildiğimiz Dünyanın Sonu - Yirmi Birinci Yüzyıl İçin Sosyal Bilim, Sistem Karşıtı Hareketler, Jeopolitik ve Jeokültür, Sosyal Bilimleri Düşünmemek - 19. Yüzyıl Paradigmasının Sınırları, Liberalizmden Sonra, Sosyal Bilimleri Açın.

 

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