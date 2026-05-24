Ünlü stilist dehşet saçtı! Güzellik kraliçesini makasla yüzünden yaraladı

Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen 79. Cannes Film Festivali, Miss Venezuela 2025 kraliçesi Andrea del Val'in otel odasında saldırıya uğramasıyla sarsıldı. Olayın ardından ünlü stilist Giovanni Laguna gözaltına alındı; festivalde yaşanan bu gelişme uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

GÜLSÜM SENANUR DEMİR24 Mayıs 2026 Pazar 09:28
Dünyanın gözünün çevrildiği 79. Cannes Film Festivali'nde skandal bir olay yaşandı. Miss Venezuela 2025 kraliçesi olan Andrea del Val, kaldığı otel odasında saldırıya uğradığını açıkladı. 29 yaşındaki model, stilist Giovanni Laguna'nın makasla yüzünden yaraladığını öne sürdü ve kanlar içindeki görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Yaşanlar sonrası polis ekipleri olay yerine çağrıldı.

Ünlü stilist Giovanni Laguna'nın olay sonrası gözaltına alındığı belirtildi. Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan Adrea del Val'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Fransız yetkililer ise olayla ilgili resmi soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olayın çıkış neden yaşandığı bilinmezken, Cannes Film Festivali sırasında yaşanan saldırı dünyada geniş yankı uyandırdı.

