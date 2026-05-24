Dünyanın gözünün çevrildiği 79. Cannes Film Festivali'nde skandal bir olay yaşandı. Miss Venezuela 2025 kraliçesi olan Andrea del Val, kaldığı otel odasında saldırıya uğradığını açıkladı. 29 yaşındaki model, stilist Giovanni Laguna'nın makasla yüzünden yaraladığını öne sürdü ve kanlar içindeki görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Yaşanlar sonrası polis ekipleri olay yerine çağrıldı.

Ünlü stilist Giovanni Laguna'nın olay sonrası gözaltına alındığı belirtildi. Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan Adrea del Val'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Fransız yetkililer ise olayla ilgili resmi soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Olayın çıkış neden yaşandığı bilinmezken, Cannes Film Festivali sırasında yaşanan saldırı dünyada geniş yankı uyandırdı.