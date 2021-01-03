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Dünya

Ünlü sunucu Larry King Kovid-19'a yakalandı

ABD'li ünlü sunucu Larry King'in koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. Larry King, uzun yıllar boyunca binlerce ünlüyle yaptığı röportajlarla tanınıyordu.

DHA03 Ocak 2021 Pazar 10:54 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 10:55
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Kariyerinde 60 yılı aşkın deneyimi olan ve uzun yıllar boyunca 'Larry Kİng Show' programını sunan usta gazeteci Larry King, koronavirüse yakalandı. 87 yaşındaki King’in bir haftadan uzun süredir Cedars-Sinai Tıp Merkezi’nde tedavi gördüğü belirtildi.

Son yıllarda kalp krizi de dahil olmak üzere pek çok sağlık problemiyle mücadele ettiği bilinen King akciğer kanserine de yakalanmıştı.

LARRY KING KİMDİR?

1985 yılından beri CNN'de yayınlanan Larry King Live adlı programı sunan King, 40 binden fazla politikacı, sporcu, ünlü kişiyle gerçekleştirdiği röportajlarıyla ABD'nin en iyi röportajcısı ve sunucusu olarak kabul edilmektedir.

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