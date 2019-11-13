İtalya’da etkili olan yağışlar nedeniyle kanallarıyla ünlü tarihi kent Venedik’te sular, gece saatlerinde 187 santimetreye kadar yükselirken 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede birkaç gündür devam eden sert rüzgarlı ve kuvvetli yağışlı hava, Venedik’te doğal afete yol açtı.

Kanallarıyla ünlü kentte, su seviyesi dün gece itibariyle 187 santimetreye ulaşarak, 1966’daki sel felaketindeki 194 santimetre ölçümün ardından en yüksek seviyeyi gördü.

Suların yükselmesi nedeniyle çok sayıda gondol, sandal ve küçük vapurların karaya vurduğu, birçoğunun da battığı görüldü.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, kentlerinin tarihi felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek, hükümete acil müdahale çağrısında bulundu.

Brugnaro, kentin tarihi bazilikası San Marco’nun da su baskınında büyük zarar gördüğünü belirtti.

Kentin deniz sularına teslim olduğunu ve 1966’dan bu yana böyle bir şeyin görülmediğini dile getiren Brugnaro, ayrıca Twitter hesabından Venediklilere, uğradıkları zararın fotoğraflarını çekerek belgelemeleri çağrısında bulundu.

"YÜZDE 80’İ SULAR ALTINDA"

Venedik’in içinde bulunduğu Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da suların yükselmesini "Kıyamet yıkımı" olarak nitelendirirken, "Kelimelerimi abartmıyorum ancak şehrin yüzde 80’i sular altında. Zarar tahmin edilmez, korkutucu boyutta." ifadelerini kullandı.

Venedik’in tarihi kent merkezinin yanı sıra çevresinin de etkilendiği felakette, Venedik lagünü içerisinde yer alan Pellestrina adasında da suların yükselmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Rainews24’ün haberine göre, ölenlerden birinin 78 yaşında olduğu ve evini su basması sonucunda elektrik akımına kapılarak can verdiği, diğer kişinin de yine evini su basması dolayısıyla hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, su basması dolayısıyla Venedik ve civarında elektrik akımından kaynaklanan çok sayıda küçük yangının da çıktığı ifade edildi.

Bu arada, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin bugün Venedik'e gideceği bildirildi.