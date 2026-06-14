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Dünya

Ünlü televizyon sunucusu yargı yoluna gitti! Netflix'e iftira suçlaması

ABD'li model ve televizyon sunucusu Tyra Banks, bir belgeselde kullanılan röportajının bağlamından koparıldığını ve kendisi hakkında yanlış bir algı oluşturduğunu öne sürerek Netflix'e iftira davası açtı.

AA14 Haziran 2026 Pazar 14:40 - Güncelleme:
Ünlü televizyon sunucusu yargı yoluna gitti! Netflix'e iftira suçlaması
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ABD basınında yer alan haberlere göre, Banks, Netflix'te yayımlanan ve "America's Next Top Model" programındaki tartışmaları ele alan üç bölümlük "Reality Check: Inside America's Next Top Model" belgeselinde yer alan ifadelerinin "bağlamından koparıldığı ve yanlış bir anlatıyı destekleyecek şekilde yeniden kurgulandığı" iddiasıyla mahkemeye dava dilekçesi sundu.

Dilekçede, Banks'in belgesel için yaklaşık 3,5 saat süren röportaj verdiği ancak bunun yalnızca 16 dakikalık bölümünün kullanıldığı iddia edildi.

Yapımcıların seçici kurgu ve bazı bölümlerin çıkarılması yoluyla Banks'in, yarışma sırasında bir yarışmacının cinsel saldırıya uğradığını bilmesine rağmen buna göz yumduğunun öne sürüldüğü savunulan dilekçede, Banks'in yaşananları reyting amacıyla kullandığı ve daha sonra olayı hatırlamadığı yönünde yanlış izlenim oluşturduğu ileri sürüldü.

Banks'in avukatları, röportajın geri kalan kısmının "yanlış ve iftira niteliğindeki bir anlatıyı destekleyecek şekilde yeniden düzenlendiğini" ve programın eksiklikleri konusunda üstlendiği sorumluluğa ilişkin açıklamalarının belgeselde yer almadığını savundu.

2003'te başlayan ve 24 sezon yayımlanan "America's Next Top Model" programının uzun yıllar sunuculuğunu yapan Banks, jüri yargılaması ve uygun miktarda tazminata hükmedilmesini istiyor.

  • Tyra Banks
  • Netflixe
  • İftira davası

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