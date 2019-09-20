CERN´ün davetlisi olarak gelen Yo Yo Ma, İsviçre´nin Cenevre şehrinde bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi´nde (CERN), yerin 100 metre altında bulunan Büyük Hidron Çarpıştırıcısı (LHC) merkezinde Bach´ın No. 6 D Major Çello Suitini viyolonsel ile çaldı.

CERN'deki konser hakkında Yo Yo Ma; `Felsefe, sanat ve bilim; kültürün ortaya çıkmasında eşit paylara sahip olan ortaklar olduğunu düşünürüm.

Bunun için savaşmalıyız çünkü kültür, ekonomi ve politika arasındaki farklılık ne kadar büyürse dünya korkunç bir şekilde ayrışır´ dedi.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN´de yerin 100 metre altında 27 km uzunluğunda bulunan Büyük Hidron Çarpıştırıcısı (LHC), dünyanın yapı taşlarını, atomları ve protonları araştıran, deney yapan dünyanın en önemli temel parçacık fizik merkezidir.