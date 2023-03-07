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Dünya

UNRWA, depremlerden etkilenen Filistinli mülteciler için 16 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Türkiye merkezli depremlerden etkilenen Suriye ve Lübnan'daki Filistinli mülteciler için 16 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.

AA7 Mart 2023 Salı 00:35 - Güncelleme:
UNRWA, depremlerden etkilenen Filistinli mülteciler için 16 milyon dolarlık yardım çağrısı yaptı
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UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, UNRWA, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci ayında Suriye ve Lübnan'da bulunan ve depremlerden etkilenen Filistinli mülteciler için 16 milyon dolarlık güncellenmiş yardım çağrısı yaptı.

UNRWA, Halep ve Lazkiye'deki Filistinli mültecilere sağlık, psikososyal ve ruh sağlığı hizmetleri, gıda ve nakit yardımı ve barınma dahil olmak üzere acil yardım hizmetleri sağladı.

Deprem ayrıca Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında tıbbi ve eğitim tesisleri ve su kuleleri dahil olmak üzere zaten zayıf olan konut ve altyapıya da zarar verdi.

Bu yardım çağrısı, UNRWA'nın, depremden etkilenen Filistinli mültecileri Ağustos 2023'e kadar nakit ve gıda dışı maddelerle desteklemesine imkan sağlayacak.

Öte yandan bu çağrı, UNRWA tesislerinin ve Filistinli mültecilerin depremlerde yıkılan veya hasar gören evlerinin tamiri için fon sağlamayı da hedefliyor.

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