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Dünya

UNRWA: Gazze'deki yakıt ihtiyacımızın yarısını almaya başladık

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarını asgari düzeyde yürütebilmek için gerekli yakıtın yarısını almaya başladığını duyurdu.

AA19 Kasım 2023 Pazar 18:22 - Güncelleme:
UNRWA: Gazze'deki yakıt ihtiyacımızın yarısını almaya başladık
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UNRWA Gazze Basın Direktörü Adnan Ebu Husne, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ebu Husne, açıklamasında, "Sonunda UNRWA'nın günde 60 bin litre yakıt almasına izin verildi. Bu miktar, Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarımızın minimum seviyesini karşılamak için gerek duyduğumuz yakıtın yarısını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Gelen miktarın, tuzlu suyu arındırma tesislerinde, hastanelerin jeneratörlerinde, bazı fırınlarda, atık suyun tahliyesinde ve katı atıkların toplanmasında kullanılmak için dağıtılacağını kaydeden Ebu Husne, şunları aktardı:

"Gazze Şeridi'ndeki pek çok cadde, suyu tahliye etmek için yeterli yakıtın bulunmaması nedeniyle kanalizasyon suları altında. Gazze Şeridi sakinleri de içme suyu ihtiyaçlarının sadece üçte ikisini karşılayabilecek."

Ebu Husne, Gazze Şeridi'ndeki görevlerini yerine getirmek için gerekli yakıtın bulunmaması nedeniyle bölgedeki atıkların yüzde 70'inin toplanamayacağına da dikkati çekti.

Yıllardır abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ne İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla bölgedeki su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.

İsrail makamlarının haftalarca yakıt girişine izin vermemesinin ardından UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, dünkü açıklamasında "İsrail'in izin verdiği Gazze Şeridi'ne getirilen yakıt miktarının, günlük insani yardım için ihtiyaç duyulanın yarısı olduğunu" söylemişti.

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