İSTANBUL 24°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • UNRWA'da mali kriz: Batı Şeria'da eğitim süresi kısaltıldı
UNRWA'da mali kriz: Batı Şeria'da eğitim süresi kısaltıldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), yaşanan mali kriz nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan okullarında haftalık eğitim süresini 5 günden 4 güne düşürdüğünü açıkladı.

AA26 Nisan 2026 Pazar 10:49 - Güncelleme:
ABONE OL

UNRWA'dan yapılan açıklamada, mali sıkıntılar nedeniyle alınan kararın 2025-2026 eğitim yılı sonuna kadar geçerli olacağı ve Ajansın faaliyet gösterdiği 5 bölgeyi kapsayan tasarruf tedbirleri çerçevesinde uygulamaya konulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın Filistinli mültecilere sunulan temel hizmetlerin sürdürülebilmesi amacıyla atıldığı ifade edildi.

Ajansın ayrıca personel çalışma sürelerini yüzde 20 azaltma kararı aldığı, bu uygulamanın eğitim sektörünü de kapsadığı aktarıldı.

Alınan tedbirlerin geçici olduğu, hayati hizmetlerde kesinti yaşanmaması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

- UNRWA'NIN FAALİYETLERİ VE İSRAİL'İN SALDIRISI

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 75 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri, bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajans'ın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklamıştı.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.

Bu süreçte bazı bağışçı ülkeler UNRWA'ya sağladıkları mali desteği askıya almış, bağışların durdurulması, bütçesinin büyük bölümünü gönüllü katkılardan sağlayan Ajansı derin bir mali açmazla karşı karşıya bırakmıştı.

İsrail güçleri, 20 Ocak'ta UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

  • UNRWA
  • Filistinli Mülteciler
  • Mali Kriz

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.