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Dünya

UNRWA'dan ''bağımsız soruşturma'' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze'de BM personeli ve tesislerinin hedef alınmasına ilişkin 'bağımsız soruşturma' çağrısında bulundu.

AA7 Haziran 2024 Cuma 21:59 - Güncelleme:
UNRWA'dan ''bağımsız soruşturma'' çağrısı
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UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, 8 aydır İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de BM personeline ve kurumlarına yönelik saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de BM'nin hedef alınmasına "Kimseden hesap sorulmuyor." açıklamasıyla tepki gösteren Lazzarini, "Bağımsız soruşturmalar ve hesap vermenin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Gazze'de "eşi benzeri görülmemiş düzeyde" BM personelinin öldürüldüğüne dikkati çeken Lazzarini, bölgedeki BM tesislerinin neredeyse her gün hedef alındığını, yok edildiğini veya askeri amaçlarla kullanıldığının altını çizdi.

Lazzarini, gönderilen insani yardım konvoylarına saldırlar düzenlendiğini, yağmalandığını veya Gazze'ye erişimlerinin engellendiğini hatırlattı.

- "UNRWA'YA KARŞI DA DAHİL DEZENFORMASYON SAVAŞI DEVAM EDİYOR"

UNRWA Genel komiseri Lazzarini, "UNRWA'ya karşı da dahil olmak üzere dezenformasyon savaşı devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Lazzarini, açıklamasında, "Bağımsız, gerçekçi ve cesur haberciliğin devam etmesi için uluslararası meslektaşlarının Gazze'ye girmesine izin vererek, kahraman Filistinli gazetecileri desteklemenin zamanı geldi." mesajını paylaştı.

UNRWA, 15 Mayıs'ta, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen BM çalışanı sayısını 189 olarak açıklamıştı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini ise dün yaptığı paylaşımda, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 180 UNRWA binasına saldırı düzenlendiğini belirtmişti.

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