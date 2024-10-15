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Dünya

UNRWA'dan Gazze'de ''insani araya'' saygı çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yürüttüğü Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısının ikinci turunun tamamlanması için 'insani araya' saygı çağrısında bulundu.

AA15 Ekim 2024 Salı 16:08 - Güncelleme:
UNRWA'dan Gazze'de ''insani araya'' saygı çağrısı
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UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci turunun dün başladığını belirtti.

Lazzarini, UNRWA'nın kampanyanın ikinci turunda 10 yaşın altındaki 93 bin çocuğa aşı yaptığı bilgisini vererek, "Çatışmanın tüm taraflarına, üzerinde anlaşılan insani araya saygı duyarak Gazze Şeridi çapında kampanyanın yapılmasına izin verilmesi konusunda güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukları virüse karşı korumanın tek yolunun aşı olduğuna dikkati çeken Lazzarini, "Ancak, çocuklar için en iyi aşı ateşkes+barış" dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, UNWRA işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

Aşı kampanyasının ilk turu 16 Eylül'de tamamlanmış, aşılama kapsamının yüzde 90'a ulaştığı bildirilmişti.

  • UNWRA
  • Gazze Şeridi

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