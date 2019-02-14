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ABD'nin yardımlarını kesme kararının ardından 40'tan fazla ülke Filistin'e yönelik yardım miktarını artırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbuhl, ABD'nin yardımlarını kesme kararının ardından 40'tan fazla ülkenin kuruluşa yaptığı yardımın miktarını artırdığını söyledi.

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Krahenbuhl, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin yardımları kesme kararının "siyasi" olduğunu ifade etti.

Bu kararın UNRWA'nın karşılaştığı en büyük zorluk olduğunu vurgulayan Krahenbuhl, kararın ardından uluslararası toplumu harekete geçirmek için "Onura paha biçilemez" adı altında uluslararası bir kampanya başlattıklarını belirtti.

40'tan fazla ülkenin kuruluşa yaptığı yardımın miktarını artırdığını bildiren Krahenbuhl, Körfez'den Avrupa'ya kadar Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere UNRWA'ya destek sağlayan tüm ülkelere teşekkür etti.

Krahenbuhl, donör ülkeleri 2019'da da yardımlarını sürdürmeye çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da göreve gelmesinin ardından, Filistin genel bütçesi, UNRWA ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi çeşitli kanallara yapılan yardımlar kesilmeye başladı.

ABD'nin söz konusu kanallardan Filistinlilere yaptığı yardımlar yıllık ortalama 800 milyon doları buluyordu.

Washington yönetimi, geçen yıl UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını açıklamıştı. ABD Mart 2017'den bu yana Filistin genel bütçesine de destek vermiyor.

Son olarak ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, bu ayın başında İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile Gazze ve Ürdün'de yaşayan Filistinlilere yapılan yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

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