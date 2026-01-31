İSTANBUL 9°C / 6°C
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
İLETİŞİM VE KÜNYE

  ''UpScrolled'' içeri ''TikTok'' dışarı... Çinli şirketin soykırım sansürü pahalıya patladı
Dünya

''UpScrolled'' içeri ''TikTok'' dışarı... Çinli şirketin soykırım sansürü pahalıya patladı

Soykırımcı İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı paylaşımlara getirilen kısıtlamalar nedeniyle TikTok'tan ayrılan kullanıcılar, Filistin kökenli Issam Hijazi'nin geliştirdiği UpScrolled uygulamasına yöneliyor. Yeni platform kısa sürede App Store'da zirveye çıktı.

31 Ocak 2026 Cumartesi 20:30
Popüler sosyal medya platformlarından TikTok, son dönemde siyasi sansürle gündeme gelmesinin ardından kan kaybediyor.

Kullanıcılar TikTok'un özellikle Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı içeriklerin görüntülenme oranlarını kasıtlı olarak düşürdüğünü belirtiyor.

TikTok'un ABD'deki operasyonlarını satın alan Oracle şirketinin ise İsrail yanlısı tutumu bu düşünceyi kuvvetlendiriyor.

TikTok, ABD'nin Minnesota eyaletinde düzenlenen gösterilerde de ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren içerikleri engellemekle suçlandı.

UPSCROLLED'IN YÜKSELİŞİ

Bu gelişmeler ışığında Filistin kökenli Avustralyalı Hijazi tarafından geliştirilen UpScrolled adlı uygulama yükselişe geçti.

Uygulama kısa sürede Apple App Store'da TikTok'un önüne geçerek, 1 numaraya yerleşti.

