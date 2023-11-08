İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2023 Çarşamba / 25 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4901
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1790.65
  • BIST100
    7860.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ürdün: Askeri seçenekler Filistin-İsrail çatışmasını sona erdiremez
Dünya

Ürdün: Askeri seçenekler Filistin-İsrail çatışmasını sona erdiremez

Ürdün Kralı 2. Abdullah, askeri seçeneklerin Filistin-İsrail çatışmasını sona erdiremeyeceğini söyledi.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 19:01 - Güncelleme:
Ürdün: Askeri seçenekler Filistin-İsrail çatışmasını sona erdiremez
ABONE OL

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, Bahreyn Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Diyab Bin Sakr en-Naimi'yi başkent Amman'da kabul etti.

Kral Abdullah, görüşmede, "Gazze'deki savaşın durdurulması için baskı oluşturmak amacıyla uluslararası toplumla çalışmaların yoğunlaştırılması gereğini" vurguladı.

Sivilleri korunması, Gazze'deki kuşatmanın kaldırılması ve insani yardımın kesintisiz olarak yerine getirilmesinin önemine dikkati çeken Abdullah, "askeri ve güvenlik çözümlerinin Filistin-İsrail anlaşmazlığını sona erdirmede başarılı olmayacağını, iki devletli çözüme dayalı, adil ve kapsamlı bir barışı sağlayacak siyasi çözümün" gerektiğini söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 33'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

  • Kral Abdullah
  • Filistin-İsrail
  • çatışma sonu
  • ürdün

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.