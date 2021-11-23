Ürdün, BAE ve İsrail arasında kritik anlaşma!

AA 23 Kasım 2021 Salı 12:58 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 12:58

Ürdün Su Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BAE ve İsrail'le imzalanan "niyet beyanı"nın 2022 yılı boyunca sürecek fizibilite çalışmaları anlamına geldiği, bunun bir teknik veya hukuksal anlaşma anlamına gelmediği belirtildi.

Üç ülke arasındaki niyet beyanı sayesinde Ürdün'ün yıllık 200 milyon metreküp suya kavuşabileceğine dikkat çekilen açıklamada, Ürdün'ün yıllık olarak bahsi geçen su miktarına ulaşmaması halinde imzalanan niyet beyanının yürürlüğe girmeyeceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Su Bakanlığı Sözcüsü Ömer Selame, Ürdün'ün gelecekte su kaynaklarına yönelik artacak ihtiyaçları doğrultusunda bu projenin ortaya çıktığına işaret etti.

Ürdün, BAE ve İsrail, enerji ve su alanında ortak bir projenin fizibilite çalışmaları için dün Dubai'de "niyet beyanı" imzalamıştı.

Ürdün devlet televizyonu internet sitesinde 12 Ekim 2021'de yayımlanan haberde, ülkenin, İsrail ile 1994'te imzaladığı Vadi Arabe Anlaşması'nda yer alan miktara ek olarak, 50 milyon metreküp su alımını öngören anlaşma yaptığı aktarılmıştı.

Ürdün, küresel su endeksine göre dünyanın su konusunda en fakir ikinci ülkesi olarak kayıtlara geçmiş durumda.