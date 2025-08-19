İSTANBUL 29°C / 21°C
Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, Netanyahu'nun dile getirdiği 'Büyük İsrail' vizyonunun bir hayal olduğunu belirterek 'Halen devam eden katliamların neticesi olarak (İsrail'e) nefret ve kin derinleşiyor. Dünya ve bölge halkları İsrail'i affetmeyecek.' değerlendirmesinde bulundu.

AA19 Ağustos 2025 Salı 17:04 - Güncelleme:
Ürdün başbakanından Netanyahu'ya tepki: ''Büyük İsrail'' bir hayal
Ürdün resmi ajansı Petra'Nın haberine göre, Ürdün Başbakanı Hasan'ın başkent Amman'da resmi ziyaret için ülkeye gelen Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile görüşme yaptı.

Hasan, burada yaptığı açıklamada, "İsrail'deki aşırılıkçı siyasetçilerden Büyük İsrail hayalleri gibi savaşın sonsuza dek sürmesini öngören vizyon ve projeler duyuyoruz." ifadeleriyle Netanyahu'nun sözlerine karşılık verdi.

Tel Aviv yönetiminin "aşırılıkçı politikalar sebebiyle dışlandığını" vurgulayan Hasan, "Halen devam eden katliamların neticesi olarak (İsrail'e) nefret ve kin derinleşiyor. Dünya ve bölge halkları İsrail'i affetmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan, bölgede "iki projenin yürütüldüğüne" dikkati çekerek, "İlki, devletlerin egemenliğini güçlendirme, istikrarı sağlama ve halkların refahını sağlamayı amaçlıyor. İkincisi ise çatışmaların sürdürülmesi, genişletilmesi ve derinleştirilmesi ve savaşları kalıcı hale getirilmesine dayalı İsrail'in projesidir." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN "BÜYÜK İSRAİL" VİZYONU AÇIKLAMASI

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan

Netanyahu ise kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, bugünün İsrailinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanılıyor.

