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Dünya

Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı tırların geçişi için açıyor

Ürdün, 6 Aralık'ta kapattığı Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'nı bu sabahtan itibaren tırların geçişi için yeniden açacağını duyurdu.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 07:40 - Güncelleme:
Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı tırların geçişi için açıyor
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Ürdün Sanayi Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub el-Kudat, Ürdün resmi ajansı PETRA'ya yaptığı açıklamada, tırların bu sabahtan itibaren Cabir Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapmalarına izin verileceğini söyledi.

Kudat, tırların Suriye topraklarına girmesine izin verilmesi kararının, Ürdün ile Suriye arasındaki ticari mal akışına ve yük hareketine yardımcı olacağını belirtti.

Bakan Kudat, yarın, iki ülke arasındaki ticari alışverişin süreciyle ilgili iş, prosedür ve düzenlemelerin ilerleyişini gözden geçirmek üzere sınır kapısını ve Suriye-Ürdün Ortak Serbest Bölgesi'ni ziyaret edeceğini dile getirdi.

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Furaye, 6 Aralık'ta Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumu nedeniyle iki ülke arasındaki Cabir Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurmuştu.

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