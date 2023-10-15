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Dünya

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Neden Ukrayna'da yaşananlar savaş suçuyken Gazze'de değil

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinlilere uygulanan çifte standarda işaret ederek, 'Neden Ukrayna'da sivillerin gıda ve ilaca erişimini engellemek savaş suçuyken Gazze'de değil?' dedi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Safedi, İngiliz BBC kanalına verdiği röportajda, Gazze'ye uygulanan çifte standarda dikkati çekti.

AA15 Ekim 2023 Pazar 14:27 - Güncelleme:
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Neden Ukrayna'da yaşananlar savaş suçuyken Gazze'de değil
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Safedi, "Neden Ukrayna'da sivillerin gıda ve ilaca erişimini engellemek savaş suçuyken Gazze'de değil? Uluslararası toplum, İsrailli sivillerin öldürülmesini kınadığı gibi Filistinli sivillerin öldürülmesini de kınamalı." ifadesini kullandı.

Filistinlilere çifte standart uygulandığına işaret eden Safedi, "İnsani ve hukuki kriterler, kimliğe dayalı ayrımcılık yapılmaksızın aynı olmalıdır." diye konuştu.

Safedi, Gazze'deki savaşın yayılma tehlikesinin bulunduğunu belirterek, "Gazze'deki savaş güvenlik getirmeyecek, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, masum insanları öldürüyor." şeklinde konuştu.

Bölgede barışın sağlanmasına ilişkin ise Safedi, "Filistin'in, İsrail'in ve bölgenin tamamının güvenliğini ancak iki devletli çözüme dayalı adil bir barış sağlayabilir." ifadesini kullandı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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