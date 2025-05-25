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Dünya

Ürdün duyurdu: Suriye'ye ziyaretlerde ''ön onay'' şartı kaldırıldı

Ürdün, vatandaşlarının Suriye'ye kara yoluyla seyahat edebilmeleri için 'ön onay' alma şartını kaldırdığını duyurdu.

AA25 Mayıs 2025 Pazar 16:28 - Güncelleme:
Ürdün duyurdu: Suriye'ye ziyaretlerde ''ön onay'' şartı kaldırıldı
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Ürdün İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir güvenlik engeli olmadığı sürece Ürdün vatandaşlarına, Suriye sınırındaki Cabir Sınır Kapısı'ndan kara yolu ile geçerek seyahat etmelerine izin verildiği kaydedildi.

ÜRDÜN, ÖN ONAY ŞARTINI KALDIRDI

Açıklamada, sınır kapısından Suriye'ye geçiş için istenen ön onay şartının kaldırıldığı ifade edildi.

Ürdün ile kuzey komşusu Suriye arasında 375 kilometrelik bir sınır bulunuyor. Bu nedenle Ürdün, Esed rejimine karşı başlayan halk ayaklanması ve ardından gelen iç savaş sürecinden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer aldı.

Özellikle sınırdan yapılan yasa dışı geçişler ve kaçakçılık faaliyetleri güvenlik açısından ciddi sorunlara yol açmıştı. Ancak rejimin devrilmesinden sonra bu faaliyetlerde belirgin bir azalma yaşandığı belirtiliyor.

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