Ürdün Filistin'de yakalandığı belirtilen iki kişiyle ilgili gelişmeleri takip ettiğini açıkladı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sınırı geçtikten sonra Filistin'in Fesayel köyünde iki silahlı şahsın yakalandığına dair İsrail basınında yer alan haberlere ilişkin gelişmeler takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanlığının Tel Aviv'deki büyükelçilik aracılığıyla İsrail yetkilileriyle temasa geçerek haberin doğruluğunu araştırdığı bilgisine yer verildi.
İsrail basını, Ürdün'den gelerek İsrail sınırını aşan iki silahlı kişinin Filistin'de yakalandığını belirtirken, konuya ilişkin İsrail'den henüz resmi açıklama yapılmadı.