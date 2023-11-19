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Dünya

Ürdün ile Fransa arasında Gazze diplomasisi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Fransız mevkidaşı Catherine Colonna, Gazze'de etkin ve ivedi ateşkes imkanlarını görüştü.

AA19 Kasım 2023 Pazar 05:41 - Güncelleme:
Ürdün ile Fransa arasında Gazze diplomasisi
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açıklamaya göre, Safedi ve Colonna telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakanın Gazze'de etkili ve ivedi ateşkes imkanlarını ele aldığı görüşmede, Safedi, işgalci bir güç sıfatıyla İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi.

İsrail ordusunun uluslararası ve insani hukuk kurallarını ihlal etmeyi bırakmasının önemini dile getiren Safedi, özellikle ibadethanelere ve hastanelere olmak üzere kentin önemli noktalarına ve sivillere İsrail tarafından devam eden saldırıların durdurulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Öte yandan Ürdün haber ajansına göre, Bakan Safedi, Riyad'da Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin aldığı ortak zirve kararıyla oluşturulan 7'lik eylem grubuna katılmak üzere ilk ziyaret için Çin'e gidecek.

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