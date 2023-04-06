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Dünya

Ürdün: İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya haksız saldırısının sonucudur

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, Lübnan sınırındaki gerginliğin, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırmasının bir sonucu olduğunu söyledi.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 21:30 - Güncelleme:
Ürdün: İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya haksız saldırısının sonucudur
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CNN televizyonuna açıklamalarda bulunan Safedi, "İsrail, Mescid-i Aksa'ya yaptığı son saldırılarla Ürdün ve diğer Arap ülkeleriyle barış anlaşmasını baltalıyor." dedi.

İsrail polisinin dün ikinci kez Mescid-i Aksa'ya saldırmasının ardından Tel Aviv'in, bölgesel işbirliğine girmeyi imkansız hale getirdiğini vurgulayan Safedi, "Bugün İsrail-Lübnan sınırında meydana gelen gerilim, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya haksız saldırısının sonucudur. Aylarca kaçınmaya çalıştığımız tehlikeli bir durumun içindeyiz." diye konuştu.

İsrail ordusu Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 34 roket atıldığını, bunlardan 25'inin İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, en az 5 roketin ise İsrail topraklarına düştüğünü duyurmuştu.

Ülkenin kuzey bölgelerine atılan roketlerden Lübnan hükümeti ile Hamas'ı sorumlu tutan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurmuştu.

- Mescid-i Aksa'da ne olmuştu?

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

Fanatik yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından Filistinliler, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail polisi sahur vakti Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında Kıble Mescidi'nde ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi adeta savaş alanına çevirmişti.

Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

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