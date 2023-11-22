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Dünya

Ürdün: İsrail'in saldırılarının genişlemesi felakete yol açabilir

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesi ve genişletmesinin 'felaketle' sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 21:09 - Güncelleme:
Ürdün: İsrail'in saldırılarının genişlemesi felakete yol açabilir
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Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, Mısır'ın başkenti Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Görüşmede İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele alan Abdullah ve Sisi'nin, İsrail ile Hamas arasında varılan çatışmalara insani ara verilmesi ve esir takasını kapsayan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

Abdullah ve Sisi görüşmesinde, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması için çabaların yoğunlaştırması gerektiğine vurgu yapıldı.

Kral Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, uluslararası toplumu 4 günlük insani arada Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının acılarını hafifletecek insani yardımların sağlanması için harekete geçmeye çağırdı.

İki lider, bölgede istikrar sağlamaya yönelik her türlü çaba ve önerinin Filistin davasına adil ve kapsamlı bir çözümü hedeflemesi gerektiğine dikkati çekti.

Kral Abdullah, görüşmede 4 günlük insani ara uzlaşısının, Gazze'deki savaşın başka cephelere genişlemeden sona erdirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması ve yaralıların tahliyesi için çabalarını sürdüren Mısır'a teşekkür eden Abdullah, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürdürmesi ve genişletmesinin felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te artan gerilime de işaret eden Kral Abdullah, radikal Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da uyguladıkları şiddet olaylarının kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu.

  • Kral Abdullah
  • Gazze Şeridi
  • İsrail saldırıları

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