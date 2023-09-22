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Dünya

Ürdün Kralı 2. Abdullah: Filistin meselesi çözülmeden gerçek bir barış olamaz

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesi çözülmeden Orta Doğu'da gerçek bir barış olamayacağını söyledi.

AA22 Eylül 2023 Cuma 01:13 - Güncelleme:
Ürdün Kralı 2. Abdullah: Filistin meselesi çözülmeden gerçek bir barış olamaz
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Ürdün Kraliyet Ofisinin açıklamasına göre, Kral 2. Abdullah, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Küresel Orta Doğu Zirvesi kapsamında Al Monitor Medya Grubu Başkanı Andrew Parasiliti'nin sorularını yanıtladı.

Barış sürecinde ilerlemenin iki mesele üzerine odaklanmayı gerektirdiğini kaydeden Ürdün Kralı, "Bunlardan ilki, yeni Filistin neslinin yönelimlerini bilmektir. Ürdün, Arap ülkeleri, ABD ve İsrail'in, genç nesil Filistinlilere ulaşabilmesi ve onlarla diyalog kurabilmesi önemlidir. İkinci mesele ise İsrail'in nereye yöneldiğini bilmektir." dedi.

ABD'nin, Suudi Arabistan ile İsrail arasında diplomatik ilişki kurulması için yürüttüğü çabalara da değinen Kral 2. Abdullah, Filistinliler görmezden gelinmediği takdirde böyle bir anlaşmanın yeni bir ufka yol açabileceğine değindi.

"Sorunun bir bölümünün İsrail hükümetinde düğümlendiğini" belirten 2. Abdullah, "Filistin meselesi çözülmeden gerçek bir barış olamaz." diye konuştu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'nin Fox televizyonuna verdiği röportajda, ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen İsrail ile normalleşme görüşmelerinde "her gün biraz daha fazla sona yaklaştıklarını" ifade etmişti.

Bin Selman, Suudi Arabistan ile İsrail arasında bir anlaşmanın imzalanması durumunda, bunun soğuk savaşın sona ermesinden bu yana gerçekleşen en büyük anlaşma olacağını kaydetmişti.

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