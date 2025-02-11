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Dünya

Ürdün Kralı 2. Abdullah: Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumumuzu yineledim

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine dair yaptığı değerlendirmede, 'Ürdün'ün, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineledim.' ifadesini kullandı.

AA11 Şubat 2025 Salı 20:31 - Güncelleme:
Ürdün Kralı 2. Abdullah: Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumumuzu yineledim
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile görüşmesinin yapıcı geçtiğini ve Gazze meselesini detaylı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile görüşmesinin yapıcı geçtiğini ve Gazze meselesini detaylı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Ürdün Kralı, "Ürdün'ün, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşı kararlı tutumunu yineledim. Bu, Arapların ortak tutumudur. Filistinlileri yerlerinden etmeden Gazze'nin yeniden inşası ve vahim insani durumun ele alınması herkesin önceliği olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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Beyaz Saray'daki görüşmesinde, Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin yerlerinden edilmesine yönelik ifadeleri karşısında temkinli bir dil kullanan Kral Abdullah'ın, bu konudaki net ifadeleri dikkati çekti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

"İki devletli çözüm temelinde adil bir barışa ulaşmak bölgesel istikrarı sağlamanın yoludur. Bunun için ABD'nin liderliğine ihtiyaç vardır." ifadesini kullanan Kral Abdullah, Trump'ın bir "barış adamı" olduğunu kaydetti.

Kral Abdullah, Trump'a, işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimin azaltılması için çalışmanın önemini de vurguladığını ve bölgedeki herkes için adil ve kapsamlı bir barış adına çalışacaklarını ifade ettiğini aktardı.

ABD Başkanı Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile görüşmesinde "Gazze'yi devralacaklarını ve buranın ABD'nin yetkisinde olacağını" ifade etmiş, Abdullah ise başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkelerinin bir araya gelerek sürece ilişkin görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmelerin sonucunun beklenmesi gerektiğini söylemişti.

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