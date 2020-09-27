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Dünya

Ürdün Kralı 2. Abdullah Senato'yu feshetti

Ürdün'de 10 Kasım'da yapılacak genel seçimler öncesinde Kral Abdullah Senato'yu feshetti.

AA27 Eylül 2020 Pazar 20:20 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 20:20
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Ürdün'de 10 Kasım'da yapılacak genel seçimler öncesinde parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'nin ardından ikinci kanadı Senato'yu da fesheden Kral Abdullah, Senato'nun Faysal Akif Fayiz başkanlığında yeniden oluşturulduğunu duyurdu.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, yayımladığı kararnameyle Senato'yu bugünden itibaren feshetti.

Kral Abdullah akabinde ikinci bir kararname daha yayımlayarak, Faysal Akif Fayiz başkanlığında Senato'nun yeniden oluşturulduğunu ilan etti.

Ürdün Kralı bugün parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ni de feshetmişti.

Ürdün parlamentosu, Kral tarafından atanan isimlerden oluşan "Senato" ve seçimle iş başına gelen "Temsilciler Meclisi" olmak üzere iki kanattan oluşuyor.

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