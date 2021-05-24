İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2021 Pazartesi / 12 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan 'ateşkes' açıklaması
Dünya

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan 'ateşkes' açıklaması

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin halkının meşru ve adil haklarını karşılayan bir siyasi sürecin etkinleştirilmesi için Filistin meselesine uluslararası alanda önem verilmesi ve Gazze'de varılan ateşkesin yapılandırılması gerektiğini belirtti.

AA24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:50 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:03
ABONE OL

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyaret için Amman'a gelen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul eden Kral 2. Abdullah, Filistin'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede Kral 2. Abdullah, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını garanti altına alan, iki devletli çözüm temelinde, kapsamlı ve adil bir barış için etkin uluslararası bir duruşun netleşmesi adına yoğun çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Filistinlilere destek için tüm imkanlarını sunmaya devem edeceklerini kaydeden Ürdün Kralı, İsrail saldırılarının Gazze'deki etkilerinin hafifletilmesi amacıyla Kahire ile Amman arasında süren iş birliğinin önemine işaret etti.

Kral 2. Abdullah, Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsalların korunması, tarihi ve hukuki yapının olduğu gibi himaye edilmesi için Haşimi vesayeti esası üzerinde çaba göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Ürdün ile Mısır arasındaki güçlü ilişkiler, istişare ve koordinasyondan övgüyle söz eden Kral 2. Abdullah, görüşmede Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin kendisine yolladığı mektubu da teslim aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.