Kral Abdullah, Ürdün parlamentosunun açılışında yaptığı konuşmada, "Biz, geleceğini riske atmayan, Haşimi mirası ile Arap ve insani mirasını koruyan ve kimliği sağlam temeller üzerine kurulmuş bir devletiz. Ürdün'ün geleceği, çıkarlarını karşılamayan veya ilkelerinden sapan politikalara boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere dair Kral Abdullah, şunları söyledi:
"Adil ve onurlu bir barış, Filistinli kardeşlerimizin tarihi haksızlıklarını ortadan kaldırmanın yoludur. Tüm zorluklara ve barışa inanmayan aşırılık yanlılarına rağmen tam hakların sahiplerine iade edilmesini ve herkes için güvenliğin sağlanmasını temel alan bu seçeneği desteklemeye devam edeceğiz.""KUDÜS, ARAP KİMLİĞİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASI"
Kudüs konusunda ise Kral Abdullah, "Kudüs, Arap kimliğinin ayrılmaz bir parçası ve Ürdün Haşimi Krallığı'nın önceliklerindendir. Haşimi vesayetine dayanarak kutsal mekanları savunmayı ve korumayı sürdüreceğiz." diye konuştu.
SİYASİ REFORM VURGUSU
Kral Abdullah, açılış konuşmasında iç siyasi reformlara da dikkati çekerek, "Bu Meclis, siyasi güncelleme projesinin uygulanması, partilerin rolünü güçlendiren, kadınların ve gençlerin katılımını artıran bir yolda bir başlangıç oluşturuyor. Bu süreç, parlamenter bir performans, kolektif bir çalışma ve anayasa temelinde hükümet ile parlamento arasında yakın bir iş birliğini gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.