Ürdün Kralı: Gazze'de derhal ateşkesin sağlanması gerek

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Kral 2. Abdullah Gazze'deki "trajik" insani durum konusunda uyarıda bulunarak, "Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanmalı ve sivillerin korunması için baskı yapılmalı." ifadelerini kullandı.



Gazze'ye yapılan insani ve tıbbi yardımların iki katına çıkarılması ve kesintisiz olarak Gazze Şeridi'ne ulaştırılması için çalışmanın gerekliliğine dikkati çeken Ürdün Kralı, şunları kaydetti:



"Filistin meselesi iki devletli çözüm temelinde adil bir çözüme ulaşmadan bölgede barış ve istikrar olamayacak."



"ABD, BÖLGEDE GÜVENLİK, BARIŞ VE İSTİKRAR İSTİYORSA İSRAİL'İN BARBARLIĞINA KARŞI ÇIKMALI"



Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.



Ürdün devlet televizyonu "Memleke"ye konuşan Safedi, "Eğer ABD, bölgede güvenlik, barış ve istikrar istiyorsa İsrail hükümetinin barbarlığına, ırkçılığına ve Filistin halkının tüm haklarını hedef alan politikalarına karşı çıkmalıdır." dedi.



Safedi, Washington yönetimine, "işgalin son bulması ve Filistin halkının tüm haklarının yerine getirilmesi için uygulanabilir bir plan geliştirmek amacıyla Ürdün ve Arap ülkeleriyle birlikte çalışma" çağrısında bulundu.



İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 84, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248 Filistinli öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 264 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, yaşanan çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.