Ürdün Kralı ile Mısır Cumhurbaşkanı ikili görüşme gerçekleştirdi

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, Mısır-Ürdün-Filistin zirvesine katılmak üzere geldiği Mısır'ın El-Alemeyn kentinde Sisi ile görüştü.

Özellikle ekonomik ve ticari düzeylerde Ürdün, Mısır ve Irak arasındaki işbirliği fırsatlarını genişletmenin öneminin vurgulandığı görüşmede, geçen hafta iki ülke arasındaki işbirliğini artırma amacıyla Amman'da gerçekleştirilen Ürdün-Mısır Ortak Yüksek Komite toplantılarının sonuçlarının uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Görüşme sırasında Kral Abdullah, Filistinlilerin adil ve meşru haklarını elde etmeleri için her türlü desteği sağlama ve iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşmak için barış sürecindeki duraklamayı ortadan kaldırma çabalarını sürdürme konusunda kararlı olduğunu yineledi.

Kral Abdullah, görüşmede ortak öneme sahip çeşitli konularda iki ülkenin çıkarlarına ve Arap meselelerine hizmet edecek şekilde istişare ve koordinasyonu sürdürmenin önemini vurguladı.



Ürdün-Mısır Ortak Yüksek Komitesinin 31. toplantısı 7 Ağustos'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenmişti. Toplantıda çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalanmıştı.

Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Levh, dün yaptığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bugün Mısır'ın El-Alemeyn kentinde üçlü zirvede bir araya geleceğini belirtmişti.

Levh, zirvede, Filistin'de yaşanan son gelişmelerin yanı sıra Filistin halkının çektiği sıkıntıların sona ermesi ve özgürlük, bağımsızlık ve kendi devletini kurma hakkını elde etmesi için yürütülen çalışmaların ele alınacağını aktarmıştı.



Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri 17 Ocak'ta yine aynı amaçla düzenlenen zirve kapsamında Kahire'de bir araya gelmişti.