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Dünya

Ürdün Kralı'ndan 'Gazze' uyarısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sürmesinin tüm bölge için bir felaket olacağı uyarısında bulunarak, sürdürülebilir bir ateşkes için çalışılması gerektiğini belirtti.

AA20 Şubat 2024 Salı 21:25 - Güncelleme:
Ürdün Kralı'ndan 'Gazze' uyarısı
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Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, senatör Chris Coons başkanlığındaki ABD senatosu heyetini başkent Amman'daki Hüseyniyye Sarayı'nda kabul etti.

Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesinin tüm bölge için felaket olacağı uyarısı yapan Kral Abdullah, Gazze'de sürdürülebilir bir ateşkese ulaşılması için çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kral Abdullah ayrıca İsrail'in, yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine muhtemel kara saldırısının tehlikesine işaret etti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Filistinli mültecilere temel hizmetler sunmasının yanı sıra Gazze'de açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaklaşık iki milyon kişi için önemli bir can damarı olduğunu belirten Kral, UNRWA'ya uluslararası finansal desteğin kesilmemesi gerektiğini kaydetti.

Kral Abdullah, Gazze'de savunmasız sivillerin korunması ve bölgeye insani yardımların yeterli ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Radikal Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ve kutsal mekanlara yönelik ihlalleri ve saldırılarının tehlikeli olduğu konusunda uyaran Kral Abdullah, Filistinlileri içerde veya dışarda yerinden etmeye yönelik her türlü girişimi reddettiklerini yineledi.

Açıklamada ABD heyetinin ne zaman Ürdün'e geldiği ve ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

  • Kral Abdullah
  • Gazze saldırıları
  • ateşkes çağrısı

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