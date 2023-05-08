İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2023 Pazartesi / 18 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5111
  • EURO
    21,5496
  • ALTIN
    1270.07
  • BIST100
    4446.06
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ürdün sınırında Esed rejiminin kontrolündeki bazı bölgelere hava saldırısı gerçekleştirildi
Dünya

Ürdün sınırında Esed rejiminin kontrolündeki bazı bölgelere hava saldırısı gerçekleştirildi

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırındaki bazı noktalara hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen uçaklarca hava saldırısı gerçekleştirildi.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 13:38 - Güncelleme:
Ürdün sınırında Esed rejiminin kontrolündeki bazı bölgelere hava saldırısı gerçekleştirildi
ABONE OL

Deralı aktivistlerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğu kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen savaş uçakları, yerel saatle 03.48'de ülkenin güneyinde Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Süveyda ilinin Şiaab köyünde uyuşturucu üretiminin yapıldığı 2 noktayı hedef aldı.

Kaynaklara göre, "Ürdün sınırındaki Dera ilinin batı kırsalında yer alan Harab Şahım köyünde uyuşturucu kaçakçılarından Meri el-Remsan'ın evi" de saldırıların hedefi oldu.

Esed rejiminden saldırıya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi, 6 Mayıs'ta CNN'e yaptığı açıklamada, Suriye'den uyuşturucu kaçakçılığının önünün alınmaması halinde "Suriye topraklarında askeri operasyon dahil gerekli tedbirleri alacakları" yönünde ifadeler kullanmıştı.

Ürdün makamlarından da saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.