Ürdün sınırında Esed rejiminin kontrolündeki bazı bölgelere hava saldırısı gerçekleştirildi

Deralı aktivistlerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğu kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemeyen savaş uçakları, yerel saatle 03.48'de ülkenin güneyinde Beşşar Esed rejimi kontrolündeki Süveyda ilinin Şiaab köyünde uyuşturucu üretiminin yapıldığı 2 noktayı hedef aldı.

Kaynaklara göre, "Ürdün sınırındaki Dera ilinin batı kırsalında yer alan Harab Şahım köyünde uyuşturucu kaçakçılarından Meri el-Remsan'ın evi" de saldırıların hedefi oldu.

Esed rejiminden saldırıya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi, 6 Mayıs'ta CNN'e yaptığı açıklamada, Suriye'den uyuşturucu kaçakçılığının önünün alınmaması halinde "Suriye topraklarında askeri operasyon dahil gerekli tedbirleri alacakları" yönünde ifadeler kullanmıştı.

Ürdün makamlarından da saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.