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Dünya

Ürdün, Trump'ın Gazze planına karşı çıktı: Her türlü girişimi reddediyoruz

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin halkının kendi topraklarında kalmaları gerekliliğine vurgu yaparak, Filistinlilerin Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da göçe zorlanmasına yönelik her türlü girişimi reddettiğini söyledi.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 18:30 - Güncelleme:
Ürdün, Trump'ın Gazze planına karşı çıktı: Her türlü girişimi reddediyoruz
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Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkent Amman'daki el-Huseyniyye Sarayı'nda bir araya geldi.

Ürdün Kralı Abdullah, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmanın gerekliliğine dikkati çekerek 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının önemine değindi.

"Ürdün, meşru haklarını elde etme konusunda tamamen Filistinli kardeşlerin yanında yer almaktadır." diyen 2. Abdullah, işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin Filistin topraklarını gasbetmesine son verilmesi gerektiğini söyledi.

Ürdün Kralı, Filistin topraklarının ilhakını kabul etmeyeceklerini ifade ederek, Gazze ve Batı Şeria'dan Filistinlilerin göçe zorlanmasına yönelik her türlü girişimi reddettiğini belirtti.

Filistin halkının istikrarının kendi topraklarında olması gerektiğini kaydeden Abdullah, Ürdün'ün, bölgesel sorunlar karşısında kapsamlı sükunete ulaşılması için dost ve kardeş ülkelerle yakın işbirliği içinde çalıştığını aktardı.

ULUSLARARASI ÇABALARIN YOĞUNLAŞTIRILMASI MESAJI

Kral 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde ateşkesin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, Gazze'ye insani yardımların artırılması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerekliliğini ifade etti.

Uluslararası topluma seslenen Abdullah, Batı Şeria'da gerilimin azaltılması ve Kudüs'teki İslam ve Hristiyan mukaddesatına yönelik saldırıların durdurulması için daha etkin bir rol üstlenme çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Ürdün'ün Filistin davasına desteğini takdir ederek, sürdürülebilir ateşkesin desteklenmesi konusunda Ürdün'ün etkili katkısına işaret etti.

Abbas, Ürdün'ün Gazze'ye insani yardım gönderilmesini güvence altına alma çabalarına değindi, bunun Gazze'deki zorlu insani şartlar altında Filistin halkının acılarının hafifletilmesine katkı sağladığını söyledi.

TRUMP'IN, GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

  • Filistin
  • Kral Abdullah
  • Gazze Şeridi
  • Batı Şeria

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