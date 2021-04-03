Ürdün ve Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölümler arttı

AA 03 Nisan 2021 Cumartesi 18:42 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 18:42

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 91, Irak'ta 40 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 91 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 42 kişide virüs tespit edildiği, 8 bin 789 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada toplam can kaybının 7 bin 130'a, vaka sayısının 626 bin 875'e yükseldiği, 534 bin 492 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 40 kişinin vefat ettiği, 5 bin 379 kişinin enfekte olduğu, 5 bin 17 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 14 bin 430'a, vaka sayısının 868 bin 200'e yükseldiği, 773 bin 232 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.