İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2024 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8783
  • EURO
    36,6832
  • ALTIN
    3027.36
  • BIST100
    10065.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ürdün ve Irak'tan Suriye'ye destek mesajı: Halkın yanında olacağız
Dünya

Ürdün ve Irak'tan Suriye'ye destek mesajı: Halkın yanında olacağız

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkelerinin Baas rejiminin devrildiği Suriye'deki halkın yanında olduğunu vurguladı.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 15:39 - Güncelleme:
Ürdün ve Irak'tan Suriye'ye destek mesajı: Halkın yanında olacağız
ABONE OL

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, başkent Amman'da bir araya geldiği Irak Başbakanı Sudani ile bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, Ürdün ve Irak arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, bölgenin koşullarının dayattığı zorluklarla mücadele edilmesi ve kaosa sürüklenme ile bölgesel çatışmaların genişlemesini önlemek için azami çabanın gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Ürdün'ün Suriye halkının yanında olduğunu ve onların iradesine saygı duyduğunu ifade eden Kral Abdullah, Suriye ile halkının güvenliğinin önemine dikkati çekti.

Kral Abdullah, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının derhal durdurulması ve insani yardım ile tıbbi desteğin artırılması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırıların ve Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlallerin devam etmesinin tehlikelerine karşı uyarıda bulunan Kral Abdullah, Lübnan'da ateşkesin başarıya ulaşması için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

Irak Başbakanı Sudani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre ise görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.

Açıklamada, Sudani'nin Suriye halkının yanında olmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini korumanın, etnik, dini ve sosyal çeşitliliğine saygı duymanın önemini vurguladığı aktarıldı.

Ayrıca Suriye'nin istikrarlı ve müreffeh bir yapıya kavuşması için tüm taraflarla istişarelerin sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması, bölge halkının acılarının hafifletilmesi için yardımın artırılması ve Lübnan'daki ateşkesin sağlanması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

  • Ürdün Kralı
  • Irak Başbakanı
  • Suriye Halkı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.