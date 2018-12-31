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Ürdün, İsrail bayrağını ayaklar altına aldı

Ürdün ve İsrail hükümetleri arasında yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi. Ürdün Hükümet Sözcüsü Ghneimat'ın İsrail bayrağını ayakları altına aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Ürdün Hükümet Sözcüsü Jumana Ghneimat'ın İsrail bayrağını ayaklar altına aldığı ana ilişkin görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılması ile iki ülke arasındaki ipler yeniden gerildi.
 
İsrail hükümeti, Ürdün elçisini çağırarak konuya ilişkin açıklama istedi.
 
Ürdün hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, sözcü Ghneimat'ın bu fiili kasti olarak yapıp yapmadığı netlik kazanmadı.
 
İsrailli güvenlik görevlisi ateş açmıştı
 
Ürdün'de geçtiğimiz aylarda İsrail konsolosluğuna gerçekleştirilen saldırının ardından İsrailli güvenlik görevlisinin açtığı ateş sonucu bazı Ürdünlüler hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Yaşanan bu olay iki ülke arasında gerilimin artmasına neden olmuştu.
 
Diplomatik ilişkilerin normale dönmesi ile iki ülke elçilerini tekrar atamış ve görevlerine başlamıştı.

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