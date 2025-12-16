İSTANBUL 12°C / 6°C
Dünya

Ürdün ve İsveç'ten Gazze için ortak mesaj: Ateşkes kalıcı olmalı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile İsveçli mevkidaşı Maria Malmer Stenergard, Amman'daki görüşmede Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve insani yardımların artırılması konularını ele aldı.

AA16 Aralık 2025 Salı 18:53 - Güncelleme:
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, başkent Amman'da İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard ile bir araya geldi.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki ortaklığı ilerletme konusunda mutabık kalındı.

"İKİ BAKAN, GAZZE'DE ATEŞKESİN KALICI HALE GELMESİ GEREKTİĞİNİ TEYİT ETTİ"

Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin tüm maddelerine uyulmasının önemi ve bu bağlamda insani yardımların kesintisiz şekilde Gazze'ye ulaşımının sağlanması vurgulandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "İki bakan, Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi gerektiğini teyit etti." ifadesine yer verildi.

"GAZZE'YE ULAŞAN YARDIMLAR, İHTİYAÇLARIN YÜZDE 20'SİNİ ANCAK KARŞILAYABİLİYOR"

Ateşkese rağmen Gazze'ye yardım girişinin istenilenin çok altında kaldığına işaret eden Safedi, "İnsani yardımlara yönelik kısıtlamaların son bulması gerekir. Ateşkes anlaşmasından sonra Gazze'ye ulaşan yardımlar, ihtiyaçların yüzde 20'sini ancak karşılayabiliyor." ifadesini kullandı.

İsveçli mevkidaşı ile Suriye'yi de konuşan Safedi, "Suriye'ye destek, bölgenin güven ve istikrarına destektir." dedi.

