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Dünya

Ürdün ve Kuveyt bölgesel gelişmeleri görüştü

Ürdün ve Kuveyt bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 00:23 - Güncelleme:
Ürdün ve Kuveyt bölgesel gelişmeleri görüştü
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Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, halihazırda ülkeyi ziyaret eden Kuveyt Emiri Sabah ile bir araya geldi.

Görüşmede Kuveyt ile Ürdün arasındaki kardeşlik ilişkilerini ele alan ikili, ekonomi ve yatırım başta olmak üzere her alanda ikili işbirliği fırsatlarını artırmanın önemine vurgu yaptı.

İsrail-İran gerilimine değinilen görüşmede Kral Abdullah, son gerginliğin tırmandırılmasının, bölgeyi güvensizliğe ve istikrarsızlığa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için çabaların artırılması ve insani duruma çözüm bulunması gerektiğini kaydeden Kral Abdullah, Kuveyt'in Filistin davasını destekleme konusundaki tutumundan övgüyle söz etti.

Kuveyt Emiri Sabah, iki günlük resmi bir ziyaret için dün Ürdün'e gelmişti.

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