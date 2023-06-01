Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin dünyaevine girdi

Ürdün resmi devlet televizyonunda yer alan haberlere göre, başkent Amman'daki Zahran Sarayı'nda nikah töreni düzenlendi.

Nikahta, Kral 2. Abdullah'ın yanı sıra Prens Hassan bin Talal ile gelinin babası şahit olarak hazır bulundu.

Nikah töreni sonrasında damat ve gelinin düğün konvoyu eşliğinde başkentin batısındaki Hüseyniye Sarayı'na geçeceği belirtildi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf'e prenseslik unvanı verdiği bildirildi.

Kral ve Kraliçe'nin nikah münasebetiyle Hüseyniye Sarayı'nda devlet liderleri, veliahtlar ve farklı ülkelerden davetlilerin katılacağı yaklaşık 1700 kişilik bir resepsiyon vermesi, ardından resmi bir akşam yemeği organizasyonunun düzenlenmesi bekleniyor.

Kral 2. Abdullah'ın, Prens Hüseyin (29), Prens Haşim (18), Prenses İman (27) ve Prenses Selma (23) olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor.

Prens Hüseyin bin Abdullah, Anayasa'nın 28. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere Ürdün tahtının meşru varisi konumunda.

Veliaht Prens Hüseyin'in düğününe Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Hollanda Kralı Willem Alexander, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kuveyt Veliahtı Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, İngiltere'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Tarık Ahmed ve ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ile kızı Ashley Biden'in de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.