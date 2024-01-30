Ürdün'de ABD askerleri öldürülmüştü... Biden'dan savaş sözleri: Kararımı verdim

ABD Başkanı Biden, Florida'da katılacağı seçim çalışmaları için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Biden, Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya nasıl karşılık vereceklerini kararlaştırdıklarını söyledi.

Saldırının sorumlusu olarak İran'ı görüp görmedikleri sorusunu, "Bu saldırıyı yapan kişilere silahları sağlamaları bağlamında onları (İran'ı) sorumlu tutuyorum." şeklinde yanıtlayan Biden, saldırının İran'la doğrudan bağlantısının ortaya çıkması durumunda İran'ı doğrudan sorumlu tutup tutmayacağı sorusuna ise "Bunu tartışacağız." ifadesiyle karşılık verdi.

Biden, sözlerine, "Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum, bunun peşinde değiliz." diye devam etti.

ABD Başkanı Biden, Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne hafta sonu düzenlenen saldırıyla ilgili son iki günde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni üç kez toplamış ve ülkesinin bu saldırıya nasıl karşılık vereceğini değerlendirmişti.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Joe Biden, "Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri halen toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı belirtilmişti.