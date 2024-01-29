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Dünya

Ürdün'de ABD üssüne İHA saldırısı! Iraklı milisler üstlendi

Irak'ta bulunan 'Irak'ta İslami Direniş' grubu, ABD askerlerine yönelik İHA saldırısını kendilerinin düzenlediğini iddia etti.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 00:10 - Güncelleme:
Ürdün'de ABD üssüne İHA saldırısı! Iraklı milisler üstlendi
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Irak'ta İran destekli Şii milis yapıların yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" grubu, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen ve 3 ABD askerinin öldüğü saldırıyı kendilerinin düzenlediğini öne sürdü.

Irak'ta İslami Direniş grubu, yazılı açıklama yaparak, sabaha karşı İHA'lar ile Suriye'deki eş-Şeddadi, Rukban ve Tenef üslerine saldırı düzenlediklerini iddia etti.

Açıklamada grubun ayrıca İsrail'deki Zevulun Denizcilik Tesisi'ne de eş zamanlı saldırı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

ABD GÜÇLERİNE YÖNELİK İHA İLE DÜZENLENEN SALDIRI

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

  • Irak
  • İslami Direniş
  • İHA saldırısı

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