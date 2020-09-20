Ürdün'de İhvan yetkilisi gözaltına alındı

AA 20 Eylül 2020 Pazar 18:48 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 18:48

Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı olan İslami Çalışma Cephesi Partisi Özgürlükler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Hatib, yaptığı yazılı açıklamada, gözaltı kararını kınayarak, "Refaiye, yıllar önce sosyal medyadaki bir paylaşımından dolayı gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

İhvan yetkilisinin gözaltına alınmasını "Anayasa ile güvence altına alınan, ifade, insan hakları ve kamu özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı" olarak değerlendiren Hatib, Refaiye'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Refaiye'nin hakaret ettiği öne sürülen "dost ülke başkanı"nın kim olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Olaya ilişkin Ürdün makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

- İSLAMİ ÇALIŞMA CEPHESİ'Nİ SİYASİ SAHNENİN DIŞINDA TUTMA GİRİŞİMİ

Öte yandan İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı "İslami Çalışma Cephesi'ni siyasi sahnenin dışında tutmak için atılmış bir adım" olarak değerlendirdi.

Konunun şimdi gündeme getirilmesine dikkati çeken Adayile, bunun nedeninin ise devletin partilerin seçimlere katılımını istememesi olduğunu söyledi.

Adayile, İslami Çalışma Cephesi Partisi olarak 10 Kasım'da yapılması planlanan parlamento seçimlerine katılıp katılmama konusunda henüz nihai kararlarını vermediklerini bu konunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini kaydetti.

İslami Çalışma Cephesi, Ürdün'ün önde gelen siyasi partileri arasında yer alıyor. Parti, Ürdün'deki İhvan'ın siyasi kolu olarak 1992'de kurulmuştu. "Arap Baharı" sürecinde İhvan saflarında bazı ihtilaflar ve bölünmeler yaşanmıştı.