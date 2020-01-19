İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,889
  • EURO
    6,5329
  • ALTIN
    294.459
  • BIST100
    121475
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ürdün'de İsrail'den gaz ithalatı anlaşmasını reddeden kanun teklifi hükümete gönderildi
Dünya

Ürdün'de İsrail'den gaz ithalatı anlaşmasını reddeden kanun teklifi hükümete gönderildi

Ürdün Meclisi, İsrail'den doğal gaz ithalatı anlaşmasını reddeden kanun teklifinin hükümete gönderilmesini oy birliğiyle kabul etti.

AA19.01.2020  16:47 - Güncelleme: 19.01.2020  16:56

Parlamentonun ilk kanadı Temsilciler Meclisinin sabahki oturumunda, İsrail'den doğal gaz ithalatı anlaşmasının iptalini isteyen kanun teklifinin hükümete gönderilmesi ve gözden geçirilmesinin ardından Meclise tekrar geri gelmesi kararı oylamaya sunuldu.

Oylamada, teklifin hükümete gönderilmesi ve bu meselenin "ivedi" olarak nitelendirilmesi de kabul edildi.

Ülkede anayasaya göre, söz konusu kanun teklifinin yasalaşabilmesi için hükümetin hazırladığı tasarının yeniden Temsilciler Meclisine sunulması ve tartışılmasının ardından parlamentonun ikinci kanadı Ürdün Ayan Meclisine gönderilmesi gerekiyor. Ayan Meclisinin bunu kabulü halinde yasa tasarısı, Krala gönderiliyor. Kralın onayladığı ve hakkında kararname çıkarılan tasarı, resmi gazetede yayınlanmasından 30 gün sonra yasa halini alıyor.

Ürdün Temsilciler Meclisi, Mart 2019'da gaz anlaşmasının reddedilmesi yönünde karar almış ancak Anayasa Mahkemesi, anlaşmanın hükümetler arasında değil iki şirket arasında imzalandığını gerekçe göstererek Meclisin onayının gerekli olmadığına hükmetmişti.

- Ürdün-İsrail doğal gaz anlaşması

Ürdün hükümeti Eylül 2016'da İsrail ile bu ülkeden 15 yıl süreyle 45 milyar metreküp doğal gaz alımını içeren anlaşmayı imzalamıştı.

Halk ve parlamento nezdinde tepkiyle karşılanan anlaşma, ülkede protestolara sebep olmuştu.

Ürdün yönetimi 2018'de boru hattı döşemeye başlamıştı.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca ülkesinin Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Leviathan üzerinden Ürdün'e gaz akışının başladığını duyurmuştu.

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahaları Leviathan ve Tamar'da yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi savunma sanayisine destek olmak istiyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Darbeci Hafter'in 'petrol' oyunu! Katar'dan dikkat çeken çıkış
Darbeci Hafter'in 'petrol' oyunu! Katar'dan dikkat çeken çıkış

Darbeci Hafter'in 'petrol' oyunu! Katar'dan dikkat çeken çıkış

Çarpıcı rapor yayımlandı! İşte ABD’nin yeni Türkiye politikası
Çarpıcı rapor yayımlandı! İşte ABD’nin yeni Türkiye politikası

Çarpıcı rapor yayımlandı! İşte ABD’nin yeni Türkiye politikası

12 ülke bugün masaya oturacak! Merkel'in Libya planı!
12 ülke bugün masaya oturacak! Merkel'in Libya planı!

12 ülke bugün masaya oturacak! Merkel'in Libya planı!

'Anlaşma onları çıldırttı' dedi, sert tepki gösterdi: Oyunu yanlış oynuyor
'Anlaşma onları çıldırttı' dedi, sert tepki gösterdi: Oyunu yanlış oynuyor

'Anlaşma onları çıldırttı' dedi, sert tepki gösterdi: Oyunu yanlış oynuyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.